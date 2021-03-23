Коваленко знайшов пояснення тривалій адаптації в Італії
Півзахисник Аталанти з Бергамо Віктор Коваленко поділився враженнями від свого дебюту в італійській Серії А.
"Перший для мене матч – це дуже важливо. Крок за кроком. Будемо рухатися до своєї мрії. Щоразу – це нові емоції і хвилююче для мене. Я дуже щасливий.
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Замінив Маліновського? Я, найімовірніше, хотів, щоб Руслан дограв, оскільки зіграв відмінний матч. Мені хотілося просто вийти, замість кого – неважливо. На початках в Аталанті було важко – мовний бар'єр, а зараз починаю розуміти все – вимоги тренера, розмови гравців. Зараз усе гаразд", – заявив хавбек у коментарі Футбол 1.
Нагадаємо, що Віктор Коваленко перебрався до Аталанти ще 1 лютого за 700 тисяч євро, але дебютував у Серії А лише минулої неділі.
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