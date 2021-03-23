Півзахисник Аталанти з Бергамо Віктор Коваленко поділився враженнями від свого дебюту в італійській Серії А.

"Перший для мене матч – це дуже важливо. Крок за кроком. Будемо рухатися до своєї мрії. Щоразу – це нові емоції і хвилююче для мене. Я дуже щасливий.

Феєрія Маліновського та дебют Коваленка у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 0:2

Замінив Маліновського? Я, найімовірніше, хотів, щоб Руслан дограв, оскільки зіграв відмінний матч. Мені хотілося просто вийти, замість кого – неважливо. На початках в Аталанті було важко – мовний бар'єр, а зараз починаю розуміти все – вимоги тренера, розмови гравців. Зараз усе гаразд", – заявив хавбек у коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що Віктор Коваленко перебрався до Аталанти ще 1 лютого за 700 тисяч євро, але дебютував у Серії А лише минулої неділі.

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