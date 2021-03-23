Полузащитник Аталанты из Бергамо Виктор Коваленко поделился впечатлениями от своего дебюта в итальянской Серии А.

"Первый для меня матч – это очень важно. Шаг за шагом. Будем двигаться к своей мечте. Каждый раз – это новые эмоции и волнующе для меня. Я очень счастлив.

Феерия Малиновского и дебют Коваленко в видеообзоре матча Верона – Аталанта – 0:2

Заменил Малиновского? Я, скорее всего, хотел, чтобы Руслан доиграл, так как сыграл отличный матч. Мне хотелось просто выйти, вместо кого – неважно. В первое время в Аталанте было трудно – языковой барьер, а сейчас начинаю понимать все – требования тренера, разговоры игроков. Сейчас все в порядке", – заявил хавбек в комментарии Футбол 1.

Напомним, что Виктор Коваленко стал игроком Аталанты еще 1 февраля за 700 тысяч евро, но дебютировал в Серии А только в минувшее воскресенье.

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