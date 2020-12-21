Коваленко зацікавив одразу три клуби Серії А
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко має хороші шанси продовжити кар'єру в Італії.
Аталанта, Удінезе та Наполі розглядають варіант з підписанням хавбека збірної України Віктора Коваленка, повідомляє Youtube-канал ТаТоТаке.
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Якщо гравець Шахтаря переїде у Серію А, то, ймовірно, його відправлять у Бельгію на правах оренди. Чинний контракт Віктора з "гірниками" розрахований до літа 2021 року, тому він може дістатись одному з італійських клубів на правах вільного агента.
У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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