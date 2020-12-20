Центральним матчем дня у Італії стала зустріч Роми проти Аталанти у Бергамо. Римлянам була необхідна тільки перемога – в разі невдачі вони не тільки б не наздогнали Ювентус у таблиці, а й ризикували випасти із зони Ліги чемпіонів, пропустивши туди Наполі. Бергамаски ж перебували аж на восьмій позиції, але до четвертої не вистачало всього шість залікових балів при матчі в запасі. Четверту сходинку, на щастя, займала Рома.

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На цей поєдинок Пауло Фонсека виставив прогнозований склад, а от Джан П'єро Гасперіні через пошкодження втратив Пашаліча. Крім того, Гомес навіть не потрапив у заявку на матч – конфлікт тренера з капітаном вийшов у відкриту фазу. Опальний Ілічіч залишився на банці, тож у старті вийшов наш Руслан Маліновський.

Старт поєдинку шокував Аталанту. Вже на 3-й хвилині Рома вийшла вперед: Мхітарян хитнув Толої на лівому фланзі й викотив передачу в штрафний, а Джеко, відклеївшись від Ромеро, прийняв м'яч та розстріляв ворота. 0:1! Мхітарян, таким чином, став найбільш результативним футболістом Серії А у поточному сезоні за системою гол+пас (7+6), а Джеко зрівнявся з Монтеллою по голах за "джалороссі". У обох по 83 забитих м'ячі.

Ще за шість хвилин класний обіграш римлян у центрі завершився переведенням м'яча на Спінаццолу – Леонардо, побачивши вихід Голліні з воріт, перекинув сферу через голкіпера, однак Аталанту врятувала стійка! На 17-й же хвилині Джеко своєчасно відкрився під передачу на хід і явно виривався віч-на-віч з Голліні – в останню мить його наздогнав Джімшіті. У бергамасків же до 30-х хвилин не було жодного моменту.

Перший удар по воротах гостей пройшов аж на 32-й хвилині – це де Роон зіграв на підбиранні після кутового, пробивши з лету по центру. Міранте спокійно спіймав м'яч. Взагалі, окрім цього епізоду, Аталанта до перерви мала тільки низку стандартів та заблокованих пострілів. Більшість з них була в активі Маліновського – Руслан і фоли на собі збирав, і регулярно відкривався між лініями, і сміливо протягував м'яч у карний майданчик. Два його удари з меж штрафного в останню мить накривав Ібаньєс, а спробу зі стандарту прийняла на себе стінка.

Загалом, після активного початку зустрічі поєдинок у Бергамо скотився до млявої позиційної боротьби. Аталанта намагалася тиснути, але Рома шикарно оборонялася. Наприкінці тайму гості могли ще й подвоїти свою перевагу в рахунку – це Пеллегріні зі штрафного спрямував м'яч у воротарський кут, але цей хитрий удар парирував Голліні. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги "вовків".

Перший тайм інакше, як провальним, бергамаски назвати не могли. Джан П'єро Гасперіні одразу зробив висновки, знявши з гри Пессіну та Ромеро й випустивши замість них Паломіно з Ілічічем. Гра пішла: вже за дві хвилини по перерві Аталанта мала зрівнювати внаслідок кросу з флангу та скидки Хатебура на Маліновського – у Руслана удар не вдався, але м'яч після його дотику ледь не пірнув у дальній кут!

Після цього господарі провели низку класних атак без завершення, але захист римлян тримався. На 55-й хвилині "джалороссі" навіть огризнулися дальнім пострілом Верету, який у красивому стрибку парирував Голліні, однак це був одиничний момент гостей. Контроль над грою залишався за Аталантою.

Рома нічим не відповідала на швидкі й цікаві атаки Аталанти. Зрештою, це призвело до катастрофи. Спочатку Аталанта зрівняла рахунок: 59-й хвилині Манчіні перед штрафним вибив м'яч з-під Маліновського точно на Ілічіча, а Йосіп одразу запустив передачу поміж ніг захиснику в штрафний на Сапату – Дуван же розстріляв ворота. 1:1!

Пауло Фонсека намагався парирувати тиск Аталанти заміною Спінаццоли на Бруну Переса, але на 70-й хвилині Рома пропустила вдруге – це Госенс головою замкнув блискучий навіс Ілічіча. Не встигли римляни зрозуміти, що сталося, як прилетів третій гол: Мурієль, який на 71-й хвилині змінив Сапату, на 72-й перехопив передачу в центрі поля й вилетів віч-на-віч з Міранте – 3:1! Знову варто відзначити Ілічіча, який разом з Маліновським змусив суперника обрізатись.

Шокована Рома не могла прийти до тями після трьох пропущених голів за 13 хвилин, однак Аталанта і не думала зупинятись. На 77-й хвилині непоганий дальній удар Госенса голкіпер взяв лише з другої спроби, а на 78-й Фройлер увійшов на край штрафного й перекинув Міранте – Ібаньєс виніс м'яч з лінії воріт! Паоло Фонсека після цього моменту провів серію замін, але це не рятувало. Зрештою, на 84-й хвилині розвал гри "джалороссі" завершився четвертим голом: Ілічіч отримав м'яч перед карним майданчиком, пройшов двох захисників і ще з-під двох пробив у ближній кут – 4:1! Це був останній гол.

Таким чином, Аталанта набрала 21 очко й піднялася на сьому позицію в турнірній таблиці. Рома має в активі 24 залікових бали й залишається четвертою, але Наполі сьогодні може потіснити "вовків".

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