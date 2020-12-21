Аталанта, Удинезе и Наполи рассматривают вариант с подписанием хавбека сборной Украины Виктора Коваленко, сообщает Youtube-канал ТаТоТаке.

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Если игрок Шахтера переедет в Серию А, то, вероятно, его отправят в Бельгию на правах аренды. Действующий контракт Виктора с "горняками" рассчитан до лета 2021-го, поэтому он может достаться одному из итальянских клубов на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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