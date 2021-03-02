Віктор Коваленко точно не дебютує за Аталанту в матчі 25 туру Серії А проти Кротоне.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні не включив новачка до попередньої заявки на матч проти найгіршої команди Серії А.

Коваленко не тренувався у загальній групі Аталанти перед матчем проти Кротоне

Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, однак поки не зіграв жодної хвилини. Хавбек регулряно потрапляє на лаву запасних і залишається там до фінального свистка. Натомість Руслан Маліновський вийшов у старті на попередній матч та навіть вразив ворота Сампдорії (2:0). Його місце у заявці сумнівам не підлягає.

Додамо, що Аталанта прийматиме Кротоне завтра (3 березня), початок зустрічі о 21:45.

Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду