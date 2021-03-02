Виктор Коваленко точно не дебютирует за Аталанту в матче 25 тура Серии А против Кротоне.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не включил новичка в предварительную заявку на матч против худшей команды Серии А.

Коваленко не тренировался в общей группе Аталанты перед матчем против Кротоне

Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, однако пока не сыграл ни минуты. Хавбек регулряно попадает на скамью запасных и остается там до финального свистка. Зато Руслан Малиновский вышел в старте на предыдущий матч и даже поразил ворота Сампдории (2:0). Его место в заявке сомнениям не подлежит.

Добавим, что Аталанта будет принимать Кротоне завтра (3 марта), начало встречи в 21:45.

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