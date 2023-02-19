Коваленко відновився після травми – українець потрапив до заявки Спеції на матч з Ювентусом
Український легіонер Віктор Коваленко має шанс зіграти проти "Старої синьйори".
Півзахисник Віктор Коваленко відновився після ушкодження, повідомляє прес-служба Спеції. 27-річний українець потрапив до заявки на матч 23-го туру Серії А проти Ювентуса.
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Нагадаємо, Коваленко отримав м'язову травму у виїзній грі проти проти Болоньї 27 січня і пропустив два останні поєдинки "орлят". Віктор зміг відновитися швидше, ніж очікувалось – раніше лікарі заявляли, що його участь у матчі з "б'янконері" неможлива.
До слова, дуель між Спецією та Ювентусом відбудеться вже сьогодні, 19 лютого. Початок зустрічі о 19:00.
Коваленко у поточному сезоні провів за "орлят" 11 матчів, результативними діями не відзначався.
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