Чемпіонат Польщі, 21 тур

Ракув – Гурнік Забже – 2:0

Голи: Гутковскіс, 10, Жан Карлуш, 90+5

У складі Гурніка вийшов Лукаш Подольскі – чемпіон світу-2014. Ракув міг похвалитися наявністю Владислава Кочергіна, який вже на 10-й хвилині віддав на Гутковскіса, а нападник господарів відкрив рахунок. Це перший асист 26-річного хавбека в поточному чемпіонаті Польщі, також в його активі 3 голи (у всіх турнірах – 30 матчів, 7 голів, 2 передачі).

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У другому таймі Кочергін отримав жовту за симуляцію, а на 81-й був замінений. Гурнік мав супершанс, щоб відігратися, але Матеуш Холевяк з меж воротарського примудрився пробити не в той бік.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Футбольна аксіома спрацювала в компенсований час. Жан Карлуш поставив крапку в матчі. 2:0 – Ракув впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Легію на 10 очок (столична команда має гру в запасі).

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