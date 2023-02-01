Віктор Коваленко через травму пропустить найближчі матчі Спеції у чемпіонаті Італії.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко отримав травму привідного м'яза першого ступеня в матчі з Болоньєю, який було зіграно в рамках 20-го туру Серії А. Як інформує портал Calcio Spezia, українець вибув мінімум на три тижні.

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Таким чином, Коваленко не зможе зіграти з Наполі, Емполі та Ювентусом. Матч 21-го туру чемпіонату Італії між Спецією і Наполі буде зіграно 5 лютого, зустріч з Емполі відбудеться 11-го лютого, а матч з Ювентусом – 19 лютого.

У поточному сезоні Серії А Коваленко зіграв 10 неповних матчів, у яких заробив 1 попередження.

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