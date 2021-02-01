Хавбек Шахтаря напередодні вже прибув у Бергамо. Сьогодні Коваленко має завершити проходження медогляду та підписати контракт з Аталантою.

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За інформацією TuttoAtalanta, 24-річний українець у новому клубі носитиме звичний 20-й номер. Він виявився вакантним у Аталанті з початку нинішнього сезону. Річ у тім, що в італійській Серії А ігровий номер впродовж однієї кампанії може носити лише один гравець. Якщо футболіст покидає команду взимку, інший виконавець зможе забрати собі його номер лише в новому сезоні.

Повідомляється, що сьогодні ж Коваленко відвідає тренувальну базу бергамасків, де познайомиться з тренерським штабом та новими одноклубниками.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році. За повідомленням різних ЗМІ, донеччани отримають за свого вихованця від 700 тисяч євро до одного мільйона євро, адже його контракт чинний лише до літа.

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