Хавбек Шахтера накануне уже прибыл в Бергамо. Сегодня Коваленко должен завершить прохождение медосмотра, и подписать контракт с Аталантой.

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По информации TuttoAtalanta, 24-летний украинец в новом клубе будет носить привычный 20-й номер. Он оказался вакантным в Аталанте с начала нынешнего сезона. Дело в том, что в итальянской Серии А игровой номер в течение одной кампании может носить только один игрок. Если футболист покидает команду зимой, другой исполнитель сможет забрать себе его номер только в новом сезоне.

Сообщается, что сегодня же Коваленко посетит тренировочную базу бергамасков, где познакомится с тренерским штабом и новыми одноклубниками.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году. По сообщению разных СМИ, дончане получат своего воспитанника от 700 000 евро до одного миллиона евро, ведь его контракт действует только до лета.

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