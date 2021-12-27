Бергамаски намагаються якомога швидше отримати у своє розпорядження українського хавбека, контракт якого з Шахтарем завершується через 6 місяців.

Як відомо, 24-річний Коваленко начебто підписав попередній контракт з Аталантою, який вступить у силу 1 липня 2021-го. В такому разі півзахисник дістанеться італійському клубу безкоштовно.

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Щоправда, бергамаски прагнуть отримати українця вже у січні, щоб використовувати його у другій частині сезону. Аталанта сподівається домовитися з Шахтарем про трансфер Коваленка та готова заплатити за півзахисника не більше 4,5 млн євро. Про це інформує TodoFichajes.

Також джерело стверджує, що на українця претендували й інші клуби – зокрема, лісабонська Бенфіка та московський Спартак. Раніше повідомлялося, що заради Аталанти Коваленко відмовив Ромі, яку очолює Паулу Фонсека, знайомий з хавбеком по спільній роботі в Шахтарі.

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