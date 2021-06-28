"На скільки більше отримую в Аталанті, порівняно з Шахтарем? Нормально, на життя вистачає. Побільше, ніж в Шахтарі. В два рази більше? Так.

"Відпустіть мене": Коваленко – про новий контракт Шахтаря, пропозицію Бенфіки та перехід в Аталанту

Писали, що я – найвисокооплачуваніший гравець Аталанти? Ні. Чи потрапляю у топ-5? Не знаю. Я ж не питав, які у них зарплати", – сказав Коваленко для Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, взимку 25-річний півзахисник перейшов з Шахтаря в Ататланту. Поки Віктор не переконав наставника бергамасків Гасперіні – Коваленко лише один раз виходив на поле у матчі Серії А.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо