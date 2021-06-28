"На сколько больше получаю в Аталанте, по сравнению с Шахтером? Нормально, на жизнь хватает. Побольше, чем в Шахтере. В два раза больше? Да.

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Писали, что я – самый высокооплачиваемый игрок Аталанты? Нет. Попадаю ли в топ-5? Не знаю. Я не спрашивал, какие у них зарплаты", – сказал Коваленко для Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, зимой 25-летний полузащитник перешел из Шахтера в Ататланту. Пока Виктор не убедил наставника бергамасков Гасперини – Коваленко лишь один раз выходил на поле в матче Серии А.

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