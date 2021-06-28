"Чи правда, що Шахтар пропонував мені новий контракт на гірших умовах? Ні! Ми розмовляли з Палкіним, але жодного разу про гроші не говорили. Все-таки я вихованець, дуже багато пограв у цьому клубі.

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Але це більше моє рішення було. Я думав до останнього – залишатися у Шахтарі чи спробувати себе в Італії. Знав, що Аталанта дивиться за мною. Мені здається, що у мене не було б другого шансу, якби я підписав з Шахтарем новий контракт. Я б шкодував потім, що не спробував себе в Європі.

Була ще Бенфіка. Але вони мене хотіли безкоштовно забрати. Я подумав, посидів, з Шаблієм теж переговорили – вирішив, що хочу в Аталанту.

Я міг піти безкоштовно. Під час зимових зборів Аталанта запропонувала гроші Шахтарю. Я підійшов до тренера і сказав: "Все, я головою вже там. Відпустіть мене". Пішли до Палкіна, поговорили. Нормально розійшлись", – сказав Коваленко в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, 25-річний футболіст перебрався у Бергамо минулої зими із Шахтаря за символічні 600 тисяч євро (за інформацією Transfermarkt). Відтоді Коваленко лише раз виходив на поле в чемпіонаті Італії, зігравши три хвилини.

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