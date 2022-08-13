Українець відіграв 77 хвилин у грі проти Лестера, допомігши Арсеналу впевнено перемогти "лисиць".

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Окрім гри в захисті Зінченко ефектно грав і в атаці. Так, Сашко в одному з епізодів отримав м'яч, перекинув його з лівої ноги на праву та віддав п'яткою на хід партнеру.

До слова, Арсенал впевнено переграв Лестер завдяки яскравому перфомансу Жезуса, який до двух голів записав до свого активу 2 результативні передачі.

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