Півзахисник Віктор Коваленко покине Аталанту у літнє трансферне вікно, повідомляє Tutto Atalanta.

Коваленко не вразив Гасперіні – Аталанта готова продати українця, на якого вже повісила цінник

За повідомленням джерела, українець не виступатиме у складі команди Джан П'єро Гасперіні як мінімум у наступному сезоні. У клубі поки не визначились з подальшою долею Коваленка – Віктор може вирушити в оренду або бути проданий. Цікаво, що українцем вже зацікавилась Болонья – "червоно-сині" запросили інформацію про можливий трансфер нашого співвітчизника.

Нагадаємо, 25-річний футболіст перебрався у Бергамо минулої зими із Шахтаря за символічні 600 тисяч євро (за інформацією Transfermarkt). Відтоді Коваленко лише раз виходив на поле в чемпіонаті Італії, зігравши три хвилини.

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