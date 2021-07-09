Коваленко має проблеми з м'язами, через що пропустить найближчі тижні підготовки до наступного сезону в складі Аталанти, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Коваленко потрапив на радари Емполі, – TMW

Віктор має відновитись на початку серпня, проте бергамаски можуть розглянути і варіант з продажем українця. Це пов'язано з тим, що Аталанті необхідно продати гравців, які не мають паспорта громадянина ЄС, перед новими трансферами.

До слова, Коваленко перебрався в Італію з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу.

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