Коваленко имеет проблемы с мышцами, из-за чего пропустит ближайшие недели подготовки к следующему сезону в составе Аталанты, сообщает TuttoMercatoWeb.

Коваленко попал на радары Эмполи, – TMW

Виктор должен восстановиться в начале августа, однако бергамаски могут рассмотреть и вариант с продажей украинца. Это связано с тем, что Аталанте необходимо продать игроков, которые не имеют паспорта гражданина ЕС, перед новыми трансферами.

К слову, Коваленко перебрался в Италию из Шахтера зимой этого года, однако успел сыграть лишь 4 минуты в составе нового клуба.

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