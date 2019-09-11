Коваленко оригінально відповів Несенюку на критику за гру в матчі Україна – Нігерія

Віктор Коваленко в матчі з Нігерією / О. Попов

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не залишився осторонь висловлювань Миколи Несенюка. Раніше голова департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ розкритикував хавбека за його гру у складі збірної України.

Нагадаємо, після матчу Україна – Нігерія голова департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ Микола Несенюк заявив, що вміння Коваленка грати у футбол недостатнє для виступів за національну збірну.

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За словами Несенюка, саме після заміни Коваленка на 66-й хвилині у спарингу з Нігерією гра збірної України налагодилася, після чого підопічні Шевченка змогли зрівняти рахунок, хоча поступалися 0:2.

Хавбек Шахтаря оригінально відповів представнику Динамо на його висловлювання. "Вашими молитвами", – написав Коваленко в Instagram, прикріпивши фото Несенюка.

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