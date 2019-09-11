toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Коваленко оригінально відповів Несенюку на критику за гру в матчі Україна – Нігерія

21:42 2643 Читать на русском
Коваленко оригінально відповів Несенюку на критику за гру в матчі Україна – Нігерія
Віктор Коваленко в матчі з Нігерією / О. Попов

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не залишився осторонь висловлювань Миколи Несенюка. Раніше голова департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ розкритикував хавбека за його гру у складі збірної України.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Нагадаємо, після матчу Україна – Нігерія голова департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ Микола Несенюк заявив, що вміння Коваленка грати у футбол недостатнє для виступів за національну збірну.

"Шевченку підказує внутрішній голос", – працівник Динамо пов'язав невдачі збірної України з гравцем Шахтаря

За словами Несенюка, саме після заміни Коваленка на 66-й хвилині у спарингу з Нігерією гра збірної України налагодилася, після чого підопічні Шевченка змогли зрівняти рахунок, хоча поступалися 0:2.

Хавбек Шахтаря оригінально відповів представнику Динамо на його висловлювання. "Вашими молитвами", – написав Коваленко в Instagram, прикріпивши фото Несенюка.

Україна – Нігерія: 45 хвилин терору через втрату "гірника", повернення Коно, "топ-клас Луніна" та старі герої

blog_ava
"Шевченку підказує внутрішній голос", – працівник Динамо пов'язав невдачі збірної України з гравцем Шахтаря
12:05
10631
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Микола Несенюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
9
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук