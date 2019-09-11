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Коваленко оригинально ответил Несенюку на критику за игру в матче Украина – Нигерия

21:42 225 Читати українською
Коваленко оригинально ответил Несенюку на критику за игру в матче Украина – Нигерия
Виктор Коваленко в матче с Нигерией / А. Попов

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не остался в стороне от высказываний Николая Несенюка. Ранее глава департамента Динамо по работе со СМИ раскритиковал хавбека за его игру в составе сборной Украины.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

Напомним, после матча Украина – Нигерия глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк заявил, что умение Коваленко играть в футбол является недостаточным для выступлений за национальную сборную.

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По словам Несенюка, именно после замены Коваленко на 66-й минуте в спарринге с Нигерией игра сборной Украины наладилась, после чего подопечные Шевченко смогли сравнять счет, хотя уступали 0:2.

Хавбек Шахтера оригинально ответил представителю Динамо на его высказывания. "Вашими молитвами", – написал Коваленко в Instagram, прикрепив фото Несенюка.

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Теги
Сборная Украины Украина - Нигерия Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Николай Несенюк
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