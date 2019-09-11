Коваленко оригинально ответил Несенюку на критику за игру в матче Украина – Нигерия

Виктор Коваленко в матче с Нигерией / А. Попов

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко не остался в стороне от высказываний Николая Несенюка. Ранее глава департамента Динамо по работе со СМИ раскритиковал хавбека за его игру в составе сборной Украины.

Напомним, после матча Украина – Нигерия глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк заявил, что умение Коваленко играть в футбол является недостаточным для выступлений за национальную сборную.

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По словам Несенюка, именно после замены Коваленко на 66-й минуте в спарринге с Нигерией игра сборной Украины наладилась, после чего подопечные Шевченко смогли сравнять счет, хотя уступали 0:2.

Хавбек Шахтера оригинально ответил представителю Динамо на его высказывания. "Вашими молитвами", – написал Коваленко в Instagram, прикрепив фото Несенюка.

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