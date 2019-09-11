"Шевченку підказує внутрішній голос", – працівник Динамо пов'язав невдачі збірної України з гравцем Шахтаря

Голова департаменту Динамо у роботі зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував гру Віктора Коваленка у складі збірної України.

"Одразу зазначу – я не маю нічого проти Віктора Коваленка. Цілком можливо він є доброю людиною, хорошим товаришем, вірним другом і має ще багато чеснот.

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Але є у Віктора один недолік – його вміння грати у футбол недостатнє для виступів за національну збірну. Це переконливо доводить статистика його виступів за головну команду України, яку я наводив ще рік тому. Нічого страшного – такий самий недолік мають ще десятки мільйонів українців.

Та повернемось до Андрія Шевченка, який очоливши збірну України зазнавав суцільних невдач і без шансів програв позаторік світовий відбір. Лише після цього він припинив слухати той внутрішній голос і забрав Коваленка зі збірної. І одразу прийшли успіхи.

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Але тут знову нагадав про себе той внутрішній голос, який сказав Шевченку: "Постав Вітю Коваленка у склад на контрольну гру проти Нігерії! Побачиш як це буде круто!". І всі все побачили – команда програвала на своєму полі нігерійцям 0:2 без особливих шансів на успіх. Шевченко терпів до 66 хвилини, після чого послав той внутрішній голос подалі і забрав Коваленка з поля. І життя налагодилось.

Не минуло й десяти хвилин як наші забили, а ще за хвилину зусиллями відомого вихованця українського футболу Марлоса, який віддав результативну передачу на Яремчука, зрівняла рахунок", – поділився Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

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