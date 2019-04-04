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Коваленко: Олександрія дуже хотіла відібрати в нас очки

09:05 0
Коваленко: Олександрія дуже хотіла відібрати в нас очки
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко розповів про перемогу над Олександрією (1:0) в 23-му турі УПЛ і майбутній матч 1/4 фіналу Кубка України з Динамо.

 
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"Дуже напружена вийшла гра, багато боротьби. Якщо порівнювати з попереднім матчем з Олександрією, то зазначу, що сьогодні суперник виступав вдома за підтримки своїх уболівальників, тому був більше заряджений на боротьбу і дуже хотів відібрати у нас очки. Добре, що ми забили і втримали переможний рахунок.

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Попереду поєдинок з Динамо, нашим головним суперником, до того ж це кубкове протистояння з одного матчу. Думаю, кожного з нас будуть переповнювати емоції і бажання вийти переможцем", – сказав Коваленко на прес-конференції, передає прес-служба ФК Шахтар.

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Нагадаємо, Шахтар на виїзді мінімально здолав Олександрію (0:1), а 7 квітня зустрінеться в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

Теги
Олександрія - Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар
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