Коваленко: Александрия очень хотела отобрать у нас очки

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко рассказал о победе над Александрией (1:0) в 23-м туре УПЛ и предстоящий матч 1/4 финала Кубка Украины с Динамо.

"Очень напряженная получилась игра, много борьбы. Если сравнивать с предыдущим матчем с Александрией, то отмечу, что сегодня соперник выступал дома при поддержке своих болельщиков, поэтому был больше заряжен на борьбу и очень хотел отобрать у нас очки. Хорошо, что мы забили и удержали победный счет.

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Впереди поединок с Динамо, нашим главным соперником, к тому же это кубковое противостояние из одного матча. Думаю, каждого из нас будут переполнять эмоции и желание выйти победителем", – сказал Коваленко на пресс-конференции, передает пресс-служба ФК Шахтер.

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Напомним, Шахтер на выезде минимально одолел Александрию (0:1), а 7 апреля встретится в матче 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо.