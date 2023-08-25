Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко вже найближчим часом стане гравцем Емполі – футболіст підпише орендну угоду на рік з правом повноцінного переходу.

Коваленко залишиться в Італії – українець знайшов новий клуб

Як повідомляє ТаТоТаке, Емполі в перегонах на Коваленка випередив клуб Ліги 1 – українцем предметно цікавився французький Нант, але Віктор вирішив залишитися в Італії.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря перейшов у Аталанту взимку 2020 року. За першу команду "бергамасків" він провів лише один матч, після чого двічі на правах оренди переходив у Спецію.

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