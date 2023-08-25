У Коваленка був варіант трансферу у Францію – гравець вже обрав новий клуб в Італії
Віктор Коваленко найближчим часом стане гравцем Емполі. На футболіста претендував французький Нант.
Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко вже найближчим часом стане гравцем Емполі – футболіст підпише орендну угоду на рік з правом повноцінного переходу.
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Як повідомляє ТаТоТаке, Емполі в перегонах на Коваленка випередив клуб Ліги 1 – українцем предметно цікавився французький Нант, але Віктор вирішив залишитися в Італії.
Нагадаємо, вихованець Шахтаря перейшов у Аталанту взимку 2020 року. За першу команду "бергамасків" він провів лише один матч, після чого двічі на правах оренди переходив у Спецію.
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