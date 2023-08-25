Аталанта отдала Коваленко в аренду Эмполи на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. Тосканцы будут иметь право выкупа украинца следующим летом.

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Виктор перешел в Аталанту зимой 2021-го, но закрепиться в команде не сумел. Последние два сезона хавбек провел в Специи, но и там не стал основным.

У Коваленко был вариант продолжения карьеры во Франции, однако он решил остаться в Серии А. Эмполи в прошлом сезоне занял 14 место.

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