Коваленко официально перешел в новый клуб Серии А
15:41 - Читати українською
Украинский хавбек Виктор Коваленко сменил место работы в рамках чемпионата Италии.
Аталанта отдала Коваленко в аренду Эмполи на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба. Тосканцы будут иметь право выкупа украинца следующим летом.
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Виктор перешел в Аталанту зимой 2021-го, но закрепиться в команде не сумел. Последние два сезона хавбек провел в Специи, но и там не стал основным.
У Коваленко был вариант продолжения карьеры во Франции, однако он решил остаться в Серии А. Эмполи в прошлом сезоне занял 14 место.
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