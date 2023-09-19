Тосканці жахливо стартували в новому сезоні. В чотирьох матчах Серії А вони не набрали жодного балу, а різниця забитих та пропущених становить 0:12. У неділю Емполі зазнав нищівної поразки від Роми, пропустивши сім м'ячів.

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Такі невтішні результати привели до відставки головного тренера Паоло Дзанетті. Про це на офіційному сайті повідомила прес-служба Емполі. Також керівництво "синіх" звільнило Альберто Бертоліні, Нікола Беаті та Фабіо Трентіна з посади технічного менеджера першої команди. Очікується, що новим головним тренером Емполі стане Ауреліо Андреаццолі, для якого це буде 4-й прихід у клуб.

Нагадаємо, що у складі тосканців виступає український півзахисник Віктор Коваленко. Його команда стала першою, яка звільнила головного тренера у Серії А 2023/24.

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