25-річний півзахисник вирушить в оренду. Його новим клубом буде Спеція, повідомляє La Nazione.

Перший гол Коваленка в Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Порденоне – 2:1

Коваленко проведе в новому клубі рік. Про трансфер мають оголосити вже найближчими днями. Цікаво, що напередодні Віктор зіграв за Аталанту у товариському матчі та вперше забив у футболці бергамасків.

До слова, за підсумками минулого сезону італійської першості Спеція фінішувала на 15-й сходинці.

Коваленко дебютним голом подарував Аталанті перемогу у контрольному матчі