Коваленко незабаром вирушить в оренду – дебютний м'яч не переконав Гасперіні
11:20 - Читать на русском
Аталанта вже ухвалила рішення щодо майбутнього українського хавбека Віктора Коваленка.
25-річний півзахисник вирушить в оренду. Його новим клубом буде Спеція, повідомляє La Nazione.
Перший гол Коваленка в Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Порденоне – 2:1
Коваленко проведе в новому клубі рік. Про трансфер мають оголосити вже найближчими днями. Цікаво, що напередодні Віктор зіграв за Аталанту у товариському матчі та вперше забив у футболці бергамасків.
До слова, за підсумками минулого сезону італійської першості Спеція фінішувала на 15-й сходинці.
Коваленко дебютним голом подарував Аталанті перемогу у контрольному матчі
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