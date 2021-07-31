Аталанта активно проводить підготовку до старту кампанії 2020/21. Суперником у нинішньому спарингу була команда з Серї В – Порденоне.

Товариський матч

Аталанта – Порденоне – 2:1

Голи: Пікколі, 6, Коваленко, 74 – Тсаджу, 14 (пен)

Підопічні Гасперіні агресивно розпочали спаринг, а Пікколі вивів "богиню" вперед вже на 6-й хвилині після подачі з кутового від Госенса. Втім, вже за кілька миттєвостей Порденоне відігрався завдяки пенальті.

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По перерві на футбольному полі з'явився Віктор Коваленко. Він нарешті відновився від травми та вперше у міжсезоння опинився у заявці. Зрештою, вихід українця себе виправдав – на 74-й хвилині він результативно замкнув передачу Пікколі. Для нашого співвітчизника це перший гол у футболці Аталанти, а для команди – переможний у зустрічі.

Вперше забити в офіційному матчі в Коваленка буде можливість наприкінці серпня, коли стартує Серія А. Щоправда, поки немає впевненості, що Віктор продовжить виступати саме за Аталанту, адже медіа активно відправляють його в оренду.

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