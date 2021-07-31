Перший гол Коваленка в Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Порденоне – 2:1
31 липня 23:55 - Читать на русском
Аталанта здолала Порденоне у товариському поєдинку (2:1), а Віктор Коваленко нарешті забив. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Вже на 6-й хвилині Роберто Пікколі вивів команду Гасперіні вперед точним ударом головою після подачі з кутового. Представник Серії В не злякався та швидко відповів своїм голом.
Коваленко дебютним голом подарував Аталанті перемогу у контрольному матчі
У другому таймі на поле вийшов Віктор Коваленко. І забив. Автор першого м'яча "богині" віддав пас на хід українцю, який вривався в штрафний, і наш хавбек красиво пробив повз оборонців та кіпера. Це був останній гол у зустрічі, але перший для Коваленка на просторах Італії.
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