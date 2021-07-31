Аталанта здолала Порденоне у товариському поєдинку (2:1), а Віктор Коваленко нарешті забив. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Вже на 6-й хвилині Роберто Пікколі вивів команду Гасперіні вперед точним ударом головою після подачі з кутового. Представник Серії В не злякався та швидко відповів своїм голом.

Коваленко дебютним голом подарував Аталанті перемогу у контрольному матчі

У другому таймі на поле вийшов Віктор Коваленко. І забив. Автор першого м'яча "богині" віддав пас на хід українцю, який вривався в штрафний, і наш хавбек красиво пробив повз оборонців та кіпера. Це був останній гол у зустрічі, але перший для Коваленка на просторах Італії.