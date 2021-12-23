Гравці Наполі можуть нарікати на фортуну після поразки від Спеції в 19-му турі Серії А.

Команда Тьягу Мотти за весь матч жодного разу не пробила у площину воріт Наполі, але примудрилася виграти. Автогол Жуана Жезуса у першому таймі дозволив гостям вивезти з Неаполя 3 очки, завдяки яким лігурійці відірвалися від зони вильоту. Після 19-ти турів Спеція випереджає Дженоа на 5 очок.

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Спеція стала першою командою в історії Серії А, як мінімум, за весь час ведення статистики Opta (починаючи з сезону 2004/05), яка здобула перемогу без жодного удару в площину воріт суперника за весь матч.

Віктор Коваленко, на жаль, не долучився до історичного тріумфу своїх партнерів. Хавбек збірної України спостерігав за грою з лави запасних.

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Відеоогляд матчу Наполі – Спеція