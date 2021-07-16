Спеція отримала суворий трансферний бан
16 липня 14:05 - Читать на русском
Новий тренерський штаб італійської Спеції на чолі з Тьягу Моттою зіткнувся з несподіваними перепонами в комплектуванні команди.
"Орлята" отримали заборону на підписання нових гравців, повідомляє Football Italia.
Мотта став головним тренером Спеції
ФІФА винесла суворий вирок Спеції за порушення – 2-річний бан. Покарання почне діяти з наступного вікна – у січні 2022-го. Причиною обмежень для середняка Серії А стали махінації при підписанні гравців у віці до 18 років.
Нагадаємо, що Спеція минулоріч дебютувала в чемпіонаті та відразу фінішувала на 15-й сходинці.
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