Новий тренерський штаб італійської Спеції на чолі з Тьягу Моттою зіткнувся з несподіваними перепонами в комплектуванні команди.

"Орлята" отримали заборону на підписання нових гравців, повідомляє Football Italia.

Мотта став головним тренером Спеції

ФІФА винесла суворий вирок Спеції за порушення – 2-річний бан. Покарання почне діяти з наступного вікна – у січні 2022-го. Причиною обмежень для середняка Серії А стали махінації при підписанні гравців у віці до 18 років.

Нагадаємо, що Спеція минулоріч дебютувала в чемпіонаті та відразу фінішувала на 15-й сходинці.

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