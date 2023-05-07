В рамках програми дня у 34-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 34-й тур

Торіно – Монца – 1:1

Голи: Санабрія, 46 – Капрарі, 86

Лечче – Верона – початок о 21:45

Торіно у рідних стінах розписав нічию з Монцою. Важливого турнірного значення поєдинок не мав, адже команди де-факто вибули з боротьби за єврокубки (і ще питання, чи вони в ній брали участь), а зона вильоту теж занадто далеко. Суперники провели по голу в другому таймі.

За "биків" відзначився Санабрія. Це його 11-й забитий м'яч у поточному чемпіонаті – таким чином, Антоніо повторив свій рекорд результативності у топ-5 лігах. Востаннє він стільки забивав за хіхонський Спортінг у сезоні 2015/16.

Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ