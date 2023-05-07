Монца розписала нічию з Торіно – Санабрія повторив 7-річний рекорд результативності у топ-чемпіонатах
В рамках програми дня у 34-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 34-й тур
Торіно – Монца – 1:1
Голи: Санабрія, 46 – Капрарі, 86
Лечче – Верона – початок о 21:45
Торіно у рідних стінах розписав нічию з Монцою. Важливого турнірного значення поєдинок не мав, адже команди де-факто вибули з боротьби за єврокубки (і ще питання, чи вони в ній брали участь), а зона вильоту теж занадто далеко. Суперники провели по голу в другому таймі.
За "биків" відзначився Санабрія. Це його 11-й забитий м'яч у поточному чемпіонаті – таким чином, Антоніо повторив свій рекорд результативності у топ-5 лігах. Востаннє він стільки забивав за хіхонський Спортінг у сезоні 2015/16.
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