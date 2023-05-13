"Уровень Серии А высокий. Там собрано немало талантливых футболистов. Коваленко где-то не дотягивает до их уровня. В Украине, когда был молодым, он выглядел очень перспективно.

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Когда Виктор играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел подписать лондонский Арсенал. Тогда Ахметов не отпустил парня. Где-то может быть психологическая проблема, неуверенность в собственных силах, что мешает ему играть на высоком уровне", – цитирует Левченко FanDay.

Напомним, Коваленко в феврале 2021 года за 600 тысяч евро перешел из Шахтера в Аталанту. Летом этого же года отправился в аренду в Специю, за которую будет выступать до 30 июня 2023-го. В текущем сезоне украинец провел за "орлят" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с бергамасками действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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