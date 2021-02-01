Хавбек збірної України Віктор Коваленко сказав красиві слова на прощання з Шахтарем. Нещодавно він став гравцем Аталанти, підписавши контракт до 2025 року.

"Мене запросили в академію Шахтаря в 12 років. Рівно стільки ж я провів в клубі, який багато чому мене навчив і який дав мені все, щоб я став футболістом і виріс в гравця збірної України. За це я дуже вдячний Шахтарю і його сім'ї: тренерам академії, тренерам першої команди і всім тим, з ким грав і працював в клубі.

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Дякую президенту клубу Рінату Ахметову і генеральному директору Сергію Палкіну. Окреме дякую вболівальникам, усім хто підтримував мене і хто критикував. Ви допомогли мені стати сильнішим", – написав Віктор Коваленко у своєму Instagram. Хавбек прикріпив емоційне відео прощання з клубом, на яку було присутнє все: сльози, оплески, жарти, підтримка тощо.

До слова, хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році. Відтоді разом із донеччанами встиг чотири рази стати чемпіоном України, здобути чотири національні Кубки та два Суперкубки.

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