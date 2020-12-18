Коваленко близок к переходу в Аталанту – итальянские СМИ раскрыли подробности контракта
Очередные трансферные слухи на этот раз отправляют представителя сборной Украины Виктора Коваленко в Серию А.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко может продолжить карьеру в Аталанте.
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Итальянский клуб хочет подписать с 24-летним украинцем соглашение на 4 года, сообщает Tuttomercatoweb. Издание отмечает, что с хавбеком практически подписан предварительный контракт. Вероятно, трансфер состоится не зимой, а летом.
К слову, сотрудничество Коваленко с "горняками" рассчитано до лета 2021 года – дончане несколько раз пытались убедить футболиста остаться, но он отказался – возможно, именно из-за договоренности с бергамским клубом.
Напомним, Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в футболке Шахтера 11 матчей, в которых забил 4 гола.
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