Голкіпер Аль-Фатеха Максим Коваль розповів про особливості життя у Саудівській Аравії, де виступає три останні роки.

"Так, звичайно, сумую за Україною. У всіх сенсах. Не можу сказати точно, коли повернуся. Поки не планую. Це про футбол я говорю, а жити хочу лише в Україні.

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Я був шокований тутешнім віросповіданням. Вони повинні молитися по п'ять разів на день, у певний час. У нас тренування зупиняються для того, щоб гравці могли помолитися.

Тренування зупиняється. Буквально хвилини дві-три ми нічого не робимо, просто воду п'ємо. Потім уже після заняття вони теж починають молитися. Я намагаюся мовчати в цей час, тому що вони не люблять, коли паралельно хтось розмовляє", – сказав Коваль в ефірі SportArena TV.

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