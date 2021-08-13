Головний тренер еміратського Аль-Айна Сергій Ребров готує команду до старту сезону, хоча ЗМІ сватають його у збірну України.

"Я дуже задоволений роботою всіх у тренувальному таборі. Ми виконали чудову роботу. Звичайно, є дрібні деталі, які потрібно підкоригувати, але в цілому справи йдуть добре.

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Новачки? Клуб шукає якісних гравців. Аль-Айн залучає виконавців з великим потенціалом, я впевнений, що вони зможуть швидко підлаштуватися під вимоги тренерського штабу. У моїх гравців є бажання перемагати.

Дуже шкода, що Аль-Айн не бере участі в Азійській Лізі чемпіонів. Особисто я хотів би зіграти в цьому великому турнірі. Тому від нас вимагається докласти максимум зусиль, щоб вийти в наступний розіграш Ліги чемпіонів", – цитує Реброва прес-служба клубу.

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