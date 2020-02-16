Невдалий виступ Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Алькоркон

Ов'єдо в рамках 28-го туру Сегунди на власному полі поступився Алькоркону. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 28-й тур

Ов'єдо – Алькоркон – 1:2

Голи: Ортуньо, 67 (пен.) – Стоїчков, 3, 39 (пен.)

"Найкращий воротар за останні роки – з ним не страшно": Лунін вразив навіть іспанське радіо

Вже на початку матчу Ов’єдо пропустив швидкий гол – Стоїчков увірвався у штрафний майданчик і потужним ударом відкрив рахунок у матчі. Український голкіпер господарів не мав жодних шансів врятувати свою команду – він не бачив самого моменту удару, плюс до всього м'яч ще й змінив траєкторію через рикошет.

Під кінець тайму Лунін, намагаючись вибити м’яч з-під ніг Стоїчкова, збив останнього. Арбітр спочатку зафіксував офсайд у гостей, однак, скориставшись системою VAR, призначив одинадцятиметровий. Сам нападник і переграв нашого Андрія "з точки".

В середині другого тайму господарям вдалось відігратись: після подачі з кутового захисники Алькоркона порушили правила у власному штрафному майданчику, зігравши рукою. Як наслідок – суддя вказав на пенальті. Ортуньо, який з'явився на полі у перерві, реалізував 11-метровий.

Поразка залишила Ов'єдо на 18 сходинці (29 очок) у турнірній таблиці, Алькоркон піднявся на 9 місце (37 пунктів).

Лунін – антигерой Ов'єдо в програному команді Мякушка матчі: "привіз" пенальті та двічі пропустив від Стоїчкова