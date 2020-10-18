У чемпіонаті Саудівської Аравії зустрічались Аль-Наср та Аль-Фатех, за який виступає Максим Коваль. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 1-й тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 1:2

Голи: Аль Ханам, 53 – Бендебка, 12, 63

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Аравійський середняк Аль-Наср приймав Аль-Фатех українця Максима Коваля – він вийшов у старті на двобій проти середняка. Цікаво, що це перша за 8 місяців поява 27-річного голкіпера на футбольному полі. Востаннє у футболці Аль-Фатеха Коваль з'являвся 15 лютого цього року.

Матч для його команди почався вдало, адже вже на 12 хвилині клуб з Ель-Хаси вийшов уперед. По перерві Максим пропустив, але одноклубники за 10 хвилин відіграли один м'яч. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди українця 2:1. Сам Коваль мав чимало роботи – по його воротах 13 разів пробивали, а кіпер здійснив чотири чудових сейви.

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