В чемпионате Саудовской Аравии встречались Аль-Наср и Аль-Фатех, за который выступает Максим Коваль. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 1-й тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Аль Ханам, 53 – Бендебка, 12, 63

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Аравийский середняк Аль-Наср принимал Аль-Фатех украинца Максима Коваля – он вышел в старте на поединок против середняка. Интересно, что это первое за 8 месяцев появление 27-летнего голкипера на футбольном поле. Последний раз в футболке Аль-Фатеха Коваль появлялся 15 февраля этого года.

Матч для его команды начался удачно, ведь уже на 12 минуте клуб из Эль-Хасы вышел вперед. После перерыва Максим пропустил, но одноклубники за 10 минут отыграли один мяч. Финальный свисток зафиксировал победу команды украинца 2:1. Сам Коваль имел немало работы – по его воротам 13 раз пробивали, а кипер совершил четыре замечательных сейва.

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