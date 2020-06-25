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Коваль повернувся в Аль-Фатех – клуб прислав по своїх гравців приватний літак

20:45 - Читать на русском
Коваль повернувся в Аль-Фатех – клуб прислав по своїх гравців приватний літак
Максим Коваль / фото: Аль-Фатех

Аль-Фатех із Саудівської Аравії готується розпочати підготовку команди у повному складі.

Керівництво Аль-Фатеха вирішило надати своєму головному тренеру Янніку Феррарі та легіонерам приватний літак, щоб ті змогли дістатися у Саудівську Аравію, повідомляє arriyadiyah.

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За інформацією видання, футболісти самотужки добиралися до Німеччини, де на них чекав літак. Саме так у розташування свого клубу прибули українець Максим Коваль, данець Башкім Кадрії, норвежець Густав Вікхейм, уругваєць Матіас Агіррегарай, нідерландець Мічал Фредді та вже загаданий вище Яннік Феррара.

Нагадаємо, Коваль перебрався у Аль-Фатех влітку 2018 року. Відтоді Максим провів 50 матчів за аравійський клуб, у 12 з яких зумів зберегти свої ворота "сухими".

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