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Ковачіч незацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед

17:56 645 Читать на русском
Ковачіч незацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед
Матео Ковачіч (ліворуч) / AFP

Півзахисник мадридського Реала Матео Ковачіч не має бажання переходити до складу англійського Манчестер Юнайтед.

Хорватський хавбек не відмовився від наміру змінити клуб в літнє трансферне вікно, запевняє Marca.

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За інформацією видання, цією ситуацією хотів скористатися керманич МЮ Жозе Моурінью. "Червоні дияволи" готові були віддати за Ковачіча 60 млн євро, але сам півзахисник відмовився від переїзду на Олд Траффорд.

Вихованець загребського Динамо вважає, що стиль команди португальського фахівця не підходить його манері гри. Невдовзі Ковачіч має приєднатися до табору "вершкових" після відпустки та почати підготовку до нового сезону. Новий тренер Реала Хулен Лопетегі прагне переконати хорвата залишитися в клубі.

У сезоні 2017/18 Матео Ковачіч не був основним виконавцем "галактікос" і провів лише 21 матч у Ла Лізі.

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