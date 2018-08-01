Ковачіч незацікавлений у переході в Манчестер Юнайтед

Півзахисник мадридського Реала Матео Ковачіч не має бажання переходити до складу англійського Манчестер Юнайтед.

Хорватський хавбек не відмовився від наміру змінити клуб в літнє трансферне вікно, запевняє Marca.

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За інформацією видання, цією ситуацією хотів скористатися керманич МЮ Жозе Моурінью. "Червоні дияволи" готові були віддати за Ковачіча 60 млн євро, але сам півзахисник відмовився від переїзду на Олд Траффорд.

Вихованець загребського Динамо вважає, що стиль команди португальського фахівця не підходить його манері гри. Невдовзі Ковачіч має приєднатися до табору "вершкових" після відпустки та почати підготовку до нового сезону. Новий тренер Реала Хулен Лопетегі прагне переконати хорвата залишитися в клубі.

У сезоні 2017/18 Матео Ковачіч не був основним виконавцем "галактікос" і провів лише 21 матч у Ла Лізі.

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