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Ковачич не заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

17:56 53 Читати українською
Ковачич не заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед
Матео Ковачич (слева) / AFP

Полузащитник мадридского Реала Матео Ковачич не желает переходить в ряды английского Манчестер Юнайтед.

Хорватский хавбек не отказался от намерений сменить клуб в летнее трансферное окно, уверяет Marca.

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По информации издания, этой ситуацией хотел воспользоваться наставник МЮ Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" готовы были отдать за Ковачича 60 млн евро, но сам полузащитник отказался от переезда на Олд Траффорд.

Воспитанник загребского Динамо считает, что стиль команды португальского специалиста не подходит его манере игры. Вскоре Ковачич должен присоединиться к лагерю "сливочных" после отпуска и начать подготовку к новому сезону. Новый тренер Реала Хулен Лопетеги стремится убедить хорвата остаться в клубе.

В сезоне 2017/18 Матео Ковачич не был основным исполнителем "галактикос" и провел лишь 21 матч в Ла Лиге.

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