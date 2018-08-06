Інтер пропонує Модрічу контракт з китайцями у 37: Реал знайшов 3-х кандидатів на заміну хорвату

Володар "Золотого м'яча" найкращому гравцеві ЧС-2018 Лука Модріч досі не визначився зі своїм майбутнім.

Реал досі перебуває у невизначеності через можливий відхід з команди 32-річного хорвата. Попри заяву Флорентіно Переса, що мадридський гранд не відпустить Модріча менш, ніж 750 млн євро, Інтер продовжує вести перемовини з лідером "бланкос", інформує Corriere dello Sport.

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Міланці покращили свою початкову пропозицію, включивши в контракт Модріча доволі привабливий пункт про Китай. "Нерадзурі" готові надати хорвату можливість дограти в Піднебесній, коли завершиться його 4-річна угода з італійським клубом. Відтак, якщо хорват перебереться в Інтер, то не лише заробить 40 млн євро без урахування бонусів, але й отримає розкішну фінансову угоду китайським Цсянзу Сунін, який належить власникам міланського гранда – корпорації Suning Holdings Group.

Остання пропозиція "нерадзурі" начебто змусила Модріча знову добряче обдумати євоє майбутнє, хоча футболіст вже був готовий зробити вибір на користь Реала. Все настільки серйозно, що президент мадридців Флорентіно Перес дав доручення підшукати Модрічу пристойну заміну. Наразі Мадрид розглядає три пріоритетні кандидатури: Марко Верратті (ПСЖ), Сєргєя Мілінковіча-Савіча (Лаціо) та Міралема П'яніча (Ювентус).

23-річний серб вже тривалий час перебуває на радарі скаутів мадридського клубу, однак Реал вважає, що його трансфер – серйозний ризик. Лаціо оцінює Мілінковіча-Савіча у 150 млн євро, а "вершкові" вважають ця суму сильно завищеною. Перес не готовий переходити рубіж у 100 млн, тож переговори між клубами обіцяють бути складними. Але не настільки складними, як з ПСЖ.

Марко Верратті – місія майже нездійсненна. Хоча 25-річний італієць завжди імпонував скаутам мадридського гранда завдяки чудовому баченню поля і техніці, жорстка позиція ПСЖ, який відмовляється продавати своїх зірок, практично унеможливлює його трансфер.

Натомість, Міралем П'яніч – найбільш реальний варіант для "вершкових". Ювентус начебто готовий вислухати пропозицію у 80 млн євро. Посприяти переходу також можуть хороші стосунки між двома клубами. Нещодавно мадридці продали в Турин Кріштіану Роналду, тож топер цілком справедливо сподіваються на повернути "боржок".

Реал все ще сподівається на позитивне вирішення ситуації з Модрічем у найближчі дні. Якщо хорват таки вибере Мілан, то "вершкові" вийдуть на трансферний ринок, і цього разу не обмежаться придбанням когось юного та перспективного.

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