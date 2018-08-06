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Ковачич бойкотирует тренировки Реала и хочет покинуть Мадрид

21:50 132 Читати українською
Ковачич бойкотирует тренировки Реала и хочет покинуть Мадрид
Матео Ковачич / Фото: соцсети

Хавбек Реала Матео Ковачич не понимает, почему Реал его держит и не собирается ходить на тренировки команды.

Хорватский полузащитник Матео Ковачич начал бойкот тренировок Реала, сообщает Marca.

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Вчера хавбек имел разговор с руководством "сливочных", во время которой попросил отпустить его в другой клуб, ведь на Сантьягу Бернабеу он не имеет достаточно игровой практики. Ему ответили отказом, после чего он просто ошалел, утверждают источники издания.

Футболист решил не ходить на тренировки команды, пока руководство клуба не примет решение о его будущем.

В прошлом сезоне Ковачич принял участие в 21 матче испанской Ла Лиги (в основном выходил на замену) и отдал 3 голевые передачи.

Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Матео Ковачич Матео Ковачич
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