Ковач сподівається на допомогу суперника Шахтаря у гонитві за Борусією Д

Головний тренер Баварії Ніко Ковач поділився очікуваннями від матчу Бундесліги з Байєром.

"Ми повинні перемагати, але це досить складне завдання. Вважаю, що Байєр дійсно дуже хороша команда. Під керівництвом Боса вони стали краще атакувати, додали в компактності і добре прессингують. Нам буде непросто.

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Нас чекає справжня боротьба. Ми повинні будемо діяти обережно і не допускати простих помилок. При втраті м'яча ми повинні миттєво реагувати, інакше вони налетять на нас, як рій бджіл.

Матч Дортмунда з Айнтрахтом? Ми можемо вплинути тільки на те, що відбувається в нашій грі. Але мої колишні підопічні з Франкфурта знають, що робити", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

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Нагадає, перед тим, як очолити мюнхенський клуб, хорватський фахівець два сезони працював з Айнтрахтом, з яким Шахтар зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.