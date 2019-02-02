Ковач надеется на помощь соперника Шахтера в погоне за Боруссией Д

Главный тренер Баварии Ковач поделился ожиданиями от матча Бундеслиги с Байером.

"Мы должны побеждать, но это довольно сложная задача. Считаю, что Байер действительно очень хорошая команда. Под руководством Боса они стали лучше атаковать, добавили в компактности и хорошо прессингуют. Нам будет непросто.

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Нас ждет настоящая борьба. Мы должны будем действовать осторожно и не допускать простых ошибок. При потере мяча мы должны мгновенно реагировать, иначе они налетят на нас, как рой пчел.

Матч Дортмунда с Айнтрахтом? Мы можем повлиять только на то, что происходит в нашей игре. Но мои бывшие подопечные из Франкфурта знают, что делать", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

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Напомнит, перед тем, как возглавить мюнхенский клуб, хорватский специалист два сезона работал с Айнтрахтом, с которым Шахтер сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.