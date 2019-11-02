Ковач: Питання про моє майбутнє в Баварії ставте керівництву клубу

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував нищівну поразку від Айнтрахта (5:1) в матчі 10-го туру Бундесліги.

"Ми здійснювали дуже багато помилок. Якщо ми втрачаємо м'яч, то повинні швидко перебудуватися і повертати собі його. Це прості помилки, за які нас дуже швидко покарали. Гра склалася так, як ми цього не хотіли. Тут не можна програвати з таким рахунком навіть вдесятьох. Я розчарований.

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Чи відчуваю я впевненість у своєму майбутньому? Не можу сказати, моя думка не має значення. Про моє майбутнє питайте у тих, хто за це відповідає", – поділився Ковач в коментарі Sky.

Нагадаємо, Баварія розгромно програла Айнтрахту (5:1) та втратила нагоду зменшити відставання від Борусії М.

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