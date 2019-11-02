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Ковач: Питання про моє майбутнє в Баварії ставте керівництву клубу

20:15 108 Читать на русском
Ковач: Питання про моє майбутнє в Баварії ставте керівництву клубу
Ніко Ковач / Bild

Головний тренер Баварії Ніко Ковач прокоментував нищівну поразку від Айнтрахта (5:1) в матчі 10-го туру Бундесліги.

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

"Ми здійснювали дуже багато помилок. Якщо ми втрачаємо м'яч, то повинні швидко перебудуватися і повертати собі його. Це прості помилки, за які нас дуже швидко покарали. Гра склалася так, як ми цього не хотіли. Тут не можна програвати з таким рахунком навіть вдесятьох. Я розчарований.

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Чи відчуваю я впевненість у своєму майбутньому? Не можу сказати, моя думка не має значення. Про моє майбутнє питайте у тих, хто за це відповідає", – поділився Ковач в коментарі Sky.

Нагадаємо, Баварія розгромно програла Айнтрахту (5:1) та втратила нагоду зменшити відставання від Борусії М.

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Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ніко Ковач Ніко Ковач Айнтрахт Франкфурт - Баварія Баварія Баварія
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